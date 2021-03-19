ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Єврокомісії заявили про початок третьої хвилі коронавірусу в Європі

Новость на русском → Брюссель, П'ятниця 19 березня 2021 15:46
У Єврокомісії заявили про початок третьої хвилі коронавірусу в Європі Фото: Дана Спинант (flickr)
Автор: РБК-Україна

В Європу вже прийшла третя хвиля пандемії коронавірусу, проте вона розвивається різними темпами в окремих країнах Європейського союзу. Тому в ЄС необхідно прискорити вакцинацію від COVID-19.

Про це заявила офіційний представник Єврокомісії Дана Спинант під час брифінгу.

"Ми бачимо третю хвилю, яка настає поступово або навіть швидко в різних країнах ЄС. Ми входимо в дуже складний період, в якому наша економіка буде серйозно порушена цією ситуацією. Ми бачимо необхідність прискорити вакцинацію населення", - заявила вона.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що в ЄС недостатньо вакцин для зупинки третьої хвилі коронавірусу. Для повної вакцинації основних груп ризику потрібно ще кілька тижнів.

Крім того, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про початок третьої хвилі коронавірусу. В той самий час він запевнив, що медична система готова до неї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Еврокомиссия Коронавірус
NEWS
Зеленський оновив склад РНБО, ввівши ще одного міністра
Зеленський оновив склад РНБО, ввівши ще одного міністра
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні