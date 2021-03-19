У Єврокомісії заявили про початок третьої хвилі коронавірусу в Європі

В Європу вже прийшла третя хвиля пандемії коронавірусу , проте вона розвивається різними темпами в окремих країнах Європейського союзу. Тому в ЄС необхідно прискорити вакцинацію від COVID-19.

Про це заявила офіційний представник Єврокомісії Дана Спинант під час брифінгу.

"Ми бачимо третю хвилю, яка настає поступово або навіть швидко в різних країнах ЄС. Ми входимо в дуже складний період, в якому наша економіка буде серйозно порушена цією ситуацією. Ми бачимо необхідність прискорити вакцинацію населення", - заявила вона.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що в ЄС недостатньо вакцин для зупинки третьої хвилі коронавірусу. Для повної вакцинації основних груп ризику потрібно ще кілька тижнів.

Крім того, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про початок третьої хвилі коронавірусу. В той самий час він запевнив, що медична система готова до неї.