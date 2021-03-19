ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Еврокомиссии заявили о начале третьей волны коронавируса в Европе

Новина українською → Брюссель, Пятница 19 марта 2021 15:46
В Еврокомиссии заявили о начале третьей волны коронавируса в Европе Фото: Дана Спинант (flickr)
Автор: РБК-Украина

В Европу уже пришла третья волна пандемии коронавируса, однако она развивается разными темпами в отдельных странах Европейского союза. Поэтому в ЕС необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19.

Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант во время брифинга.

"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы входим в очень сложный период, в котором наша экономика будет серьезно затронута этой ситуацией. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения", - заявила она.

Напомним, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что в ЕС недостаточно вакцин для остановки третьей волны коронавируса. Для полной вакцинации основных групп риска требуется еще несколько недель.

Кроме того, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о начале третьей волны коронавируса. В то же время он заверил, что медицинская система готова к ней.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Еврокомиссия Коронавирус
NEWS
Зеленский обновил состав СНБО, введя еще одного министра
Зеленский обновил состав СНБО, введя еще одного министра
DAILY
Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине