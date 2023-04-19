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В Еврокомиссии отреагировали на соглашение между Украиной и Польшей по зерну

Фото: в Еврокомиссии отреагировали на соглашение между Украиной и Польшей по зерну (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украина договорилась с Польшей о возобновлении транзита продовольствия через территорию страны. В Еврокомиссии приветствуют такое решение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова спикера Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер в комментарии РАР.

"Мы приветствуем это заявление как первый шаг к разрешению текущей ситуации. Однако мы не меняем нашей позиции, что односторонние действия неприемлемы, продолжаем работать заинтересованными государствами-членами, а также с украинскими властями", - заявила Феррер.

Также она отметила, что основной целью солидарности было предоставление Украины альтернативных путей экспорта сельскохозяйственной и другой продукции, что гарантирует функционирование украинской экономики в условиях блокады черноморских портов.

"Поэтому важно, чтобы это был реальный транзит и чтобы это зерно шло в страны, где оно больше всего необходимо", - добавила Феррер.

Напомним, Украина договорилась с Турцией об инспектировании судов "зернового коридора".

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