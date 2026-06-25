В Еврокомиссии объявили о первом транше Украине по кредиту в 90 млрд евро

"Сегодня мы перечисляем первый транш в рамках кредита в поддержку Украины в размере 90 млрд евро", - подчеркнула она.

Фон дер Ляен отметила, что с начала полномасштабного вторжения России Евросоюз и его государства-члены оказывают Украине беспрецедентную экономическую, финансовую и военную поддержку.

"Это - европейская солидарность в действии", - подчеркнула глава ЕК.

Позже премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Украина получила первый транш в размере 3,2 млрд. евро.

"Средства уже поступили в Государственный бюджет и будут направлены на усиление нашей обороноспособности и социальной устойчивости", - отметила она.

Кредитная программа на 90 млрд евро предусмотрена для поддержки Украины в 2026-2027 годах.

Из этой суммы 30 млрд евро планируют направить на макрофинансовую помощь государству, а еще 60 млрд евро - на укрепление оборонного потенциала страны.

Для получения финансирования Украина должна предоставить Еврокомиссии оценку собственных оборонных нужд. Предпочтение будет отдаваться закупке вооружения, производимого в Европе, однако в определенных случаях средства могут быть использованы и для приобретения оружия неевропейского производства.