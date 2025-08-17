В Еврокомиссии не будут против переноса запуска CBAM для Украины, - эксперт

По его словам, сегодня проблема известна всем ключевым игрокам - ассоциациям производителей, профильным министерствам, бизнес-объединениям, но до сих пор нет надлежащей правительственной координации.

"Что-то очень странно происходит, потому что ассоциации производителей украинских соответствующие письма присылают. Министерство энергетики соответствующее письмо направило, но направило почему-то в правительство. Далее Европейская бизнес-ассоциация, секретариат энергетического сообщества, соответствующие письма прислали. Но правительство как-то этот вопрос не формализовало до сих пор. И создается впечатление, что все об этой проблеме знают, но почему-то ее не решают", - подчеркнул он.

Рябцев считает, что смена правительства не должна стать поводом для затягивания решений, а профильные чиновники, в частности вице-премьер Тарас Качка, могут оперативно взять этот вопрос под личный контроль.

"Он бы мог уделить несколько часов своего времени этому вопросу, чтобы наконец дать соответствующее поручение и решить этот вопрос", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что речь идет не только об интересах отдельных предприятий, но и о наполнении бюджета страны, который в значительной степени зависит от экспортоориентированных отраслей.

"Действительно с 1 января украинский бюджет может существенно потерять от введения этих ограничений для Украины", - предостерег Рябцев.

По его мнению, в Еврокомиссии нет серьезной оппозиции к отсрочке для Украины, особенно в контексте войны с Россией.

"Я не думаю, что в Европейской комиссии будут какие-то подводные камни, или кто-то будет очень против отсрочки введения CBAM. Или, например, до завершения войны, что хорошо было бы. Или хотя бы на год, с возможностью дальнейшего продления", - добавил он.

Эксперт подчеркнул: решать этот вопрос нужно уже сейчас, не дожидаясь конца года.

"В тех условиях, когда украинский бюджет очень зависит от поступлений, от деятельности украинских предприятий, прежде всего

экспортоориентированных, то этот вопрос является чрезвычайно важным. Его нужно решать, не дожидаясь 31 декабря", - сказал Рябцев.

Ранее научный руководитель проекта Green Deal Ukraїna Георг Цахманн заявил, что Украина имеет несколько потенциальных путей, чтобы получить временную отсрочку действия механизма трансграничного углеродного корректировки (CBAM), который Европейский Союз полностью введет с 2026 года.