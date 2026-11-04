Еврокомиссия заявила об отставании Украины от Молдовы на пути в ЕС: в чем причина

Европейская комиссия сообщила, что Украина отстает от Молдовы на пути к членству в Евросоюзе из-за недостаточного прогресса в борьбе с коррупцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Обе страны подали заявки на вступление в блок в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России и с тех пор двигались в тандеме.
Однако в отчете ЕК о расширении отмечается, что у Кишинева есть шансы завершить переговоры о членстве к началу 2028 года. Киеву же понадобится еще один год и существенное ускорение темпов реформ.
Комиссия высоко оценила усилия Украины в сложных обстоятельствах из-за агрессии России, но отметила необходимость продемонстрировать значительный прогресс в борьбе с коррупцией.
Для помощи Киеву Брюссель создал специальную рабочую группу по ускорению реформ верховенства права. Также было отмечено ускорение "импульса реформ" благодаря принятию парламентом законопроектов по разблокированию финансовой поддержки ЕС.
Цель Молдовы завершить переговоры к началу 2028 года является амбициозной, но достижимой. Ожидается, что Кишинев сможет закрыть 25 разделов переговоров в 2027 году, тогда как Киев - всего семь в следующем году. В общем процесс разделен на 35 разделов для приведения национального законодательства к стандартам ЕС.
Тем временем Черногория может подписать договор о вступлении уже в середине следующего года и стать первым новым членом после Хорватии в 2013 году.
Комиссар ЕС по расширению Марта Кос отметила журналистам, что при нынешнем темпе страна будет готова к подписанию в июне 2027 года. Премьер-министр Черногории Милойко Спаич пообещал продолжать реформы до полного членства.
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что разграничение с Молдовой не преследует цель приуменьшить достижения Киева.
"Я считаю, что тот факт, что Украина удерживает темп [реформ] на пятом году войны и среди этой невероятной эскалации, которая продолжается с конца лета, сам по себе является отличным", - отметила она.
Президент Владимир Зеленский ранее предостерег, что разделение двух стран является морально неправильным. Он также отмечал, что Украина не дает РФ создавать проблемы в Приднестровье.
В то же время президент Молдовы Майя Санду выразила удовлетворение отчетом Еврокомиссии, который отражает устойчивый прогресс ее страны.
Напомним, ЕК представила отчет о прогрессе Украины на пути к членству в ЕС. В документе отметили существенные успехи страны в проведении реформ, несмотря на полномасштабную войну, а также выполнение требований для открытия трех переговорных кластеров.