Еврокомиссия предложила пакет мер для преодоления энергокризиса в ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте.

По ее словам, в пакте мер входят:

Объединение - при совместной покупке газа на уровне ЕС

Сбережение энергии

Совместное использование газа и демонстрация солидарности в ЕС

Ценовые механизмы для преодоления скачков

"Война России против Украины спровоцировала энергетический кризис. Мы много работали, чтобы защитить Европу от последствий на энергетических рынках. Теперь мы лучше подготовлены к этой зиме и можем сделать больше шагов на пути к Энергетическому союзу", - сказала она.