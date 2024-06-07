Еврокомиссия предложит в июне начать с Украиной переговоры о вступлении, - FT

Европейская комиссия порекомендует в июне начать с Украиной и Молдовой переговоры по вступлению в ЕС. Процесс хотят запустить до того, как Венгрия примет председательство в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как отмечают три информированных источника издания, Еврокомиссия настаивает на том, чтобы официальные переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой начались в этом месяце, чтобы дать обеим странам положительный сигнал.

По данным Financial Times, свое решение по рекомендации старта переговоров Европейская комиссия объявит сегодня, 7 июня. ЕК объявит, что Украина отвечает ранее невыполненным критериям, включая антикоррупционные меры, ограничение политического лоббирования, правила декларирования активов для государственных служащих и защиту языков, используемых национальными меньшинствами.

Рекомендация комиссии требует единодушного решения всех 27 стран Европейского союза. Ожидается, что Венгрия выступит против из-за якобы нарушение прав венгерского меньшинства в Украине.

С 1 июля Венгрия будет председательствовать в ЕС. Это даст ей дополнительные рычаги воздействия. Поэтому председательствующая в ЕС Бельгия надеется провести первый раунд переговоров о вступлении 25 июня.