Еврокомиссия отказалась разморозить 10 млрд евро для Венгрии

Европейская комиссия заявила, что последние судебные реформы Венгрии должны сначала быть опубликованы в официальном журнале страны, чтобы они вступили в силу, что затем позволит разморозить до 10 млрд евро помощи развитию Будапешта из общего бюджета блока.

Блок надеялся, что разблокирование денег поможет повлиять на премьер-министра Виктора Орбана. Но его старший помощник потребовал сумму до 30 млрд евро в заявлении для Bloomberg.

Еврокомиссия отреагировала дальнейшим повышением ставок, поскольку ЕС вовлечен в углубляющуюся борьбу с Венгрией из-за поддержки Украины, на которую Орбан угрожает наложить вето на саммите лидеров блока в Брюсселе 14-15 декабря.

Саммит ЕС и позиция Венгрии

Саммит лидеров стран ЕС, который пройдет 14-15 декабря, должен одобрить четырехлетний пакет помощи Украине на 50 млрд евро, а также начало переговоров о вступлении.

Венгрия готова снять свое вето на предложение ЕС о финансировании Украины в обмен на средства, которые блок не дает Будапешту из-за отступления от демократии и масштабной коррупции.

Главный политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан заявил, что Венгрия хочет, чтобы ЕС передал всю сумму - около 30 миллиардов евро - замороженных в прошлом году из-за проблем верховенства закона и взяточничества. Эта помощь приостановлена до тех пор, пока страна не выполнит почти два десятка других требований, от обеспечения академической свободы до защиты ЛГБТК и прав на убежище.