Еврокомиссия выделит Украине до конца месяца 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи

Согласно заявлению, с начала войны Европа мобилизовала 19,7 млрд евро для поддержки Украины, большая часть которых поступает в виде макрофинансовой помощи.

"Мы уже выделили 4,2 млрд евро До конца месяца мы собираемся выделить еще 2,5 млрд евро", - написал Домбровскис.

По его данным, еще 620 млн евро было выделено в виде грантов в для поддержки бюджета Украины.

Кроме того, страны ЕС предоставили военную помощь в размере 3,1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира и миссию военной помощи в поддержку Украины с бюджетом 100 млн евро на расходы, направленные на обучение 15 тысяч солдат в качестве первого шага.

"Вся эта поддержка дополняется беспрецедентной солидарностью государств-членов ЕС с людьми, спасающимися от войны в Украине, из которых более 4 миллионов получили временную защиту в ЕС", - добавил Домбровскис.