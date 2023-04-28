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Нашли решение. Еврокомиссия договорилась со странами ЕС по украинскому зерну

Фото: Еврокомиссия выделит фермерам 100 млн евро поддержки через продукцию из Украины (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Европейская комиссия выделит дополнительно 100 миллионов евро для поддержки фермеров ЕС. Решение направлено на то, чтобы разрядить обстановку вокруг украинского зерна.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Еврокомиссии.

Еврокомиссия решила финансово поддержать фермеров Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии. Для них будет выделено 100 миллионов евро.

"Я рад объявить, что мы достигли политического решения по импорту украинской агропродукции в ЕС. Мы договорились с Украиной и пятью ее соседними странами-членами ЕС, как урегулировать ситуацию", - сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Кроме этого, Еврокомиссия введет запрет на ввоз украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Следует отметить, что запрет на импорт этих товаров составляет 90% всего импорта из Украины. Она вступит в силу 6 июня, когда закончится нынешний режим беспошлинной торговли с Украиной.

В то же время страны-члены ЕС отменяют одностороннюю блокаду.

Также Еврокомиссия проведет расследование молока, мяса птицы и яиц из Украины, запрет на импорт которых продвигает Польша. В случае, если будут выявлены нарушения, то будут введены ввозные пошлины.

Напомним, 15 апреля Польша запретила ввоз зерна из Украины . Об этом объявил председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, которая в последнее время стала терять популярность.

При этом 18 апреля Украина договорилась с Польшей о возобновлении транзита зерна . Но запрет на импорт остался в силе.

Более подробно о том, чем Польше не попало зерно из Украины, можете узнать в материале РБК-Украина .

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