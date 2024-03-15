Еврокомиссия выделила 500 млн евро на производство боеприпасов

Европейская комиссия выделила 500 млн евро на производство боеприпасов (ASAP). Это позволит европейской оборонной промышленности увеличить мощности по производству боеприпасов до 2 млн снарядов в год к концу 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Ожидается, что при поддержке ASAP к концу 2025 года Европа достигнет годового объема производства снарядов в 2 миллиона единиц.

Отмечается, что Еврокомиссия в рекордно короткие сроки завершила оценку в рамках положения ASAP и отобрала 31 проект, призванный помочь европейской промышленности увеличить производство и готовность боеприпасов.

Отобранные проекты охватывают пять областей: взрывчатые вещества, порох, снаряды, ракеты, а также сертификация испытаний и восстановления.

Финансирование проектов составит 513 миллионов евро из бюджетов ЕС и Норвегии.

"Это финансирование позволит привлечь дополнительные инвестиции от промышленности за счет софинансирования, в результате чего общий объем инвестиций в цепочку поставок составит около 1,4 млрд евро", - говорится в сообщении.

Ожидается, что соглашения о предоставлении грантов с отобранными заявителями будут подписаны в мае 2024 года.

Чехия нашла снаряды для Украины

За последние месяцы на фронте у Вооруженных сил Украины возникла острая нехватка артиллерийских боеприпасов. Недавно по этой причине нашим бойцам пришлось отступить из города Авдеевка, а также потерять еще нескольких населенных пунктов Донецкой области.

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла 800 тысяч артиллерийских боеприпасов на военные нужды Украины: полмиллиона калибра 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм. Однако для их закупки было нужно собрать средства.

На днях Павел заявил, что союзники уже нашли почти все необходимые средства для закупки анонсированной партии.

В то же время премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что чешской инициативе пообещали еще 200 тысяч боеприпасов для Украины в необязательном порядке.

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