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Еврокомиссия и Литва выделили финансовую помощь на строительство бомбоубежищ в Украине

Четверг 25 января 2024 19:09
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Еврокомиссия и Литва выделили финансовую помощь на строительство бомбоубежищ в Украине Архивное фото: Еврокомиссия и Литва выделили финансовую помощь на строительство бомбоубежищ в Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Еврокомиссия и Литва выделили 15,5 млн евро на строительство новых бомбоубежищ для школ в горячих точках Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на представительство ЕС в Украине.

"Европейская комиссия выделяет 15 миллионов евро на строительство новых бомбоубежищ для школ в горячих точках Украины. Литва предоставляет дополнительных полмиллиона евро и берет ответственность за реализацию проекта", - говорится в заявлении.

Отмечается, что такое соглашение подписали между представительством Европейской комиссии в Украине и литовским центральным агентством управления проектами CPVA.

Посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова сказала, что российская военная агрессия лишает тысячи украинских детей нормальной жизни и образования.

"Наша последняя инициатива подчеркивает непоколебимую приверженность ЕС обеспечить максимально безопасную образовательную среду для всех детей в Украине", - добавила она.

В каких областях будут строить бомбоубежища

Из-за целенаправленного уничтожения агрессором школ, детских садов и других образовательных учреждений, каждая седьмая школа в Украине повреждена или разрушена. В стране растет поколение детей, которые вообще не посещают школу.

Около 1,6 миллиона школьников и 0,2 миллиона дошкольников не посещают учебные заведения, а около 900 000 детей заявляют о желании учиться дистанционно. Программа ЕС отдает предпочтение регионам, которые страдают от военных действий больше всего, а именно:

  • Черниговская область;
  • Сумская область;
  • Николаевская область;
  • Запорожская область;
  • Харьковская область;
  • Одесская область.

По меньшей мере пять укрытий планируют построить в этих прифронтовых областях.

Работа школ в условиях войны

Следует отметить, что в прошлом году в Министерстве образования спрогнозировали, что 80-85% украинских школ смогут начать учебный год в смешанном формате или очно. Речь идет о регионах, которые находятся в относительном тылу.

Также в Киеве планировалось построить отдельные подземные укрытия на территории нескольких школ.

Российские оккупационные войска обстреляли город Харьков вечером 2 января. Ракета попала в здание школы в Основянском районе.

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