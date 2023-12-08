Еврокомиссия планирует разморозить для Венгрии 10 млрд евро, - Guardian

Европейская комиссия на следующей неделе планирует разморозить для Венгрии 10 млрд евро. Это является третьей частью общего приостановленного финансирования для страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Дипломаты из ЕС попытались оправдаться, что это произойдет якобы не из-за шантажа со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который неоднократно угрожал заблокировать переговоры по вступлению Украины в ЕС на саммите лидеров в следующий четверг и пятницу.

"Выбрано неудачное время, потому что это похоже на торговлю лошадьми, но это не так", - сказал один дипломат.

Не все деньги будут разморожены для Венгрии

Источники издания сообщают, что Европейская комиссия ничего не может сделать со сроками, поскольку Венгрия выполнила запрошенные судебные реформы, необходимые для разблокирования части приостановленных средств. Другая часть финансирования останется замороженной из-за несоблюдения других критериев верховенства закона.

"Впервые Венгрия действительно ответила на наши запросы и сделала все, чтобы обеспечить независимость судебной власти, поэтому деньги будут выделены", - сказал источник.

В декабре прошлого года было выдвинуто четыре условия относительно независимости судебной власти, и венгерское правительство заявило, что выполнило требования ЕК. Тем не менее, венгерское гражданское общество и группы, а также ряд членов Европарламента заявляют, что Венгрия фактически не полностью завершила реформы.

Позиция Венгрии по членству Украины в ЕС

В ноябре Европейская комиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и других стран на пути к вступлению в Европейский союз. В документе была рекомендация начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы.

В начале декабря венгерская правящая партия призвала правительство не вступать в переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Ранее мы писали, что, по словам журналиста Радио Свободы, Венгрия будет блокировать вопрос Украины на саммите ЕС.

Более того, почему Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз и чего хочет Орбан - читайте в материале РБК-Украина.