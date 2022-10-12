Еврокомиссия планирует рекомендовать Боснию и Герцеговину в кандидаты в ЕС

Этот документ готовится ежегодно и должен быть официально представлен в среду, 12 октября. В частности, в отчете говорится, что Босния и Герцеговина еще не выполнила все из 14 необходимых приоритетных реформ, но добилась "существенного" прогресса.

В частности, Боснии и Герцеговине еще предстоит провести ряд реформ, прежде чем начнутся конкретные переговоры о вступлении в ЕС с открытием так называемых переговорных разделов.

Однако как официальный кандидат на вступление, страна уже получает большие суммы финансовой поддержки от Брюсселя в рамках так называемой помощи перед вступлением.

При этом Босния и Герцеговина уже подала заявку на вступление в ЕС в 2016 году. В 2003 году страна получила обещание вступить в ЕС вместе с другими странами Западных Балкан.