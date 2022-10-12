RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еврокомиссия планирует рекомендовать Боснию и Герцеговину в кандидаты в ЕС

Фото: Еврокомиссия планирует рекомендовать Боснию и Герцеговину в кандидаты в ЕС (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Босния и Герцеговина может стать официальным кандидатом на вступление в Европейский союз. Такую рекомендацию должна дать Европейская комиссия (ЕК) главам государств и правительств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий отчет прогресса стран, желающих вступить в ЕС, передает Welt.

Этот документ готовится ежегодно и должен быть официально представлен в среду, 12 октября. В частности, в отчете говорится, что Босния и Герцеговина еще не выполнила все из 14 необходимых приоритетных реформ, но добилась "существенного" прогресса.

В частности, Боснии и Герцеговине еще предстоит провести ряд реформ, прежде чем начнутся конкретные переговоры о вступлении в ЕС с открытием так называемых переговорных разделов.

Однако как официальный кандидат на вступление, страна уже получает большие суммы финансовой поддержки от Брюсселя в рамках так называемой помощи перед вступлением.

При этом Босния и Герцеговина уже подала заявку на вступление в ЕС в 2016 году. В 2003 году страна получила обещание вступить в ЕС вместе с другими странами Западных Балкан.

Напомним, Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Данное решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе 23 июня.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз должен облегчить вступление новых членов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз