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Еврокомиссия подтвердила высокий уровень имплементации Украиной законодательства Европы в энергетике

Четверг 31 октября 2024 17:30
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Еврокомиссия подтвердила высокий уровень имплементации Украиной законодательства Европы в энергетике Фото: Еврокомиссия подтвердила высокий уровень имплементации Украиной законодательства Европы в энергетике (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Европейская комиссия подтвердила высокий уровень имплементации Украиной европейского законодательства в сфере энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Еврокомиссии.

В частности, в нем отмечается, что Украина приняла законодательство о возобновляемых источниках энергии и Национальном плане по энергетике и климату.

Также был создан Фонд декарбонизации для поддержки программ энергоэффективности и возобновляемой энергетики, а законодательство по ядерной безопасности и радиационной защите было согласовано с нормами "Евратома".

Кроме того, компания "Энергоатом" была преобразована в акционерное общество с утверждением наблюдательного совета.

"Несмотря на сложнейшую ситуацию и все вызовы, связанные с войной, мы продолжаем курс на реформы и имплементацию европейских норм и правил в работу энергетических рынков. Для нас это также важный вопрос энергетической безопасности", – прокомментировал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Ранее Герман Галущенко провел встречу с американской делегацией, где он отметил критическую важность обеспечения безопасности атомной генерации в условиях российской агрессии.

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