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Еврокомиссия перечислила Украине первые 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи

Фото: Украина получила первые  3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС
Автор: Александр Белоус

Еврокомиссия сегодня перечислила первый транш в размере 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи (MFA+) на сумму до 18 млрд евро для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ЕК.

Как отмечается в сообщении, при стабильной, регулярной и предсказуемой финансовой поддержке в размере до 18 млрд евро на 2023 год в рамках этого инструмента Украина сможет продолжать выплачивать заработную плату и пенсии и поддерживать работу основных коммунальных услуг, таких как больницы, школы и жилье для переселенцев.

"Это также позволит Украине обеспечить макроэкономическую стабильность и восстановить жизненно важную инфраструктуру, разрушенную Россией в ходе ее агрессивной войны, такую как энергетическая инфраструктура, системы водоснабжения, транспортные сети, дороги и мосты", - добавили в ЕК.

По сравнению со стандартными программами MFA и с учетом текущих обстоятельств в Украине этот инструмент MFA+ предлагает Украине повышенную гибкость и более выгодные условия заимствования. Украина должна будет погасить льготные кредиты в течение 35 лет, начиная с 2033 года. В знак солидарности ЕС также предложил покрыть расходы Украины по процентным ставкам, поддерживаемые, при необходимости, за счет дополнительных платежей государств-членов в бюджет ЕС.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже получила первые 3 млрд евро из новой программы макрофина на 18 млр. евро. Он поблагодарил ЕС и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. "Сохранение финансовой стабильности Украины жизненно важно для нашей совместной победы над агрессором", - написал президент в Twitter.

Напомним, Украина и Евросоюз 16 января подписали меморандум о выделении 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году.

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