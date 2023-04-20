RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еврокомиссия представит послам ЕС детали 11-го пакета санкций против России, - Politico

Фото: Санкции против России обсудят с послами ЕС в Брюсселе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Еврокомиссия комиссия в пятницу, 21 апреля, проинформирует послов стран ЕС о содержании нового пакета санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По информации источников издания, Еврокомиссия проинформировала послов ЕС в среду, что пригласит их на закрытые брифинги по запланированному содержанию пакета.

Во время этих встреч Еврокомиссия обычно информирует послов небольшими группами о том, чего ожидать, в то время как посланники могут указывать красные линии своих правительств.

Напомним, Европейская комиссия и страны ЕС на этой неделе готовят следующий раунд санкций против России, и Германия потребовала включить в него атомную промышленность.

Кроме того, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что следующий пакет будет направлен на борьбу с обходом санкций и устранением лазеек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против РоссииРоссийская Федерация