Еврокомиссия может закрыть рынок ЕС для американских товаров, - El Paіs

ЕС готовит ответ на пошлины США. Брюссель рассматривает полное закрытие рынка для американских товаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Paіs.
Европейский Союз готовится нанести ответный удар в ответ на введение новых пошлин администрацией Дональда Трампа, которые вступят в силу 2 апреля.
Брюссель рассматривает возможность применения "полного арсенала" мер, включая ограничение доступа американских компаний к европейскому рынку и государственным тендерам. Об этом сообщил источник El Pais в ЕС.
Новые таможенные тарифы США, которые Трамп называет "взаимными", могут серьезно повлиять на торговые отношения между двумя сторонами Атлантики.
По данным американской администрации, ежегодный объем импорта и экспорта между США и ЕС достигает 900 миллиардов евро, причем торговый баланс в размере 235,5 миллиардов евро в пользу Европы.
В ответ Европейская комиссия рассматривает жесткие меры, среди которых введение тарифов на американские товары, ограничение доступа к европейским финансовым рынкам и даже возможность запрета американским компаниям участвовать в проектах, финансируемых из бюджета ЕС.
В то же время в европейских столицах, в частности во Франции, Италии и Ирландии, звучат призывы к осторожному подходу, чтобы избежать полномасштабной торговой войны.
Несмотря на обострение ситуации, Брюссель продолжает попытки переговоров с Вашингтоном. ЕС даже предлагает определенные уступки, включая снижение пошлин на промышленные товары и увеличение закупки американского сжиженного газа.
Однако, если США не откажутся от новых таможенных ограничений, Европа готова действовать без "красных линий".
Напомним, президент Франции Эмануэль Макрон во время недавнего визита в США посоветовал своему американскому коллеге Дональду Трампу не начинать торговую войну с Европой. Вместо этого он призвал сосредоточиться на Китае.
Французский президент также дал понять Трампу, что Европа не сможет увеличить расходы на оборону, как того требуют США, в случае торговой войны.
Кроме того, в ЕС пообещали ответить Трампу в случае развязывания торговой войны. В течение нескольких месяцев ЕС работал над набором потенциальных ответных мер в случае введения Трампом пошлин, хотя детали списка тщательно охранялись. После этого представитель ЕС заявил, что блок "жестко отреагирует", если Трамп введет пошлины.
"Если США и Европа начнут торговую войну, то смеяться будет Китай", - подчеркнула Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства ЕС.