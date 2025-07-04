Еврокомиссия готова отсрочить СВАМ для Украины, но есть условие, - Tagesspiegel

Как пишет издание, но для этого есть условие - только если правительство направит официальный запрос, которого до сих пор нет.

"CBAM имеет целью уравнять условия игры между европейскими производителями и импортерами из других стран. Он может стать значительным дополнительным бременем для и без того сильно ослабленной экономики Украины", - указывает издание.

По его оценкам, больше всего от введения СВАМ пострадает украинская металлургия, производство удобрений, энергетика и химическая промышленность, в то время как цементной промышленности вообще грозит фактический коллапс.

"Из-за отсутствия эффективной системы улавливания выбросов украинские производители вынуждены покупать сертификаты CBAM, что значительно увеличивает производственные затраты и снижает их конкурентоспособность на европейском рынке. Перспективы для удобрений, особенно из аммиачной группы, также мрачные", - указывает Tagesspiegel.

Учитывая очень сложное положение украинской тяжелой промышленности, Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) недавно призвал европейские институты создать переходный режим или предоставить Украине специальный статус из-за военного положения и нехватки ресурсов - CBAM не должен стать дополнительным препятствием для торговли, указывает издание.

"Украина защищает не только себя, но и безопасность всей Европы. Поддержка должна быть всесторонней - политической, экономической и безопасности", - заявил президент USPP Анатолий Кинах. В то же время, украинские эксперты призвали предоставить украинским компаниям такой же доступ к финансированию декарбонизации ЕС, как и европейским компаниям.

"Европейская комиссия, похоже, признает это. По данным Carbon Pulse, она готова отложить полное внедрение CBAM для Украины до 1 февраля 2027 года. Эта процедура требует официального запроса от Украины на основании статьи 30.7 Регламента CBAM, которая позволяет исключения в случаях форс-мажора. Однако такой запрос еще не был подан. В то же время торговый представитель Украины Тарас Качка в начале июня подтвердил, что Кабинет Министров готовит соответствующий запрос на отсрочку в Европейскую комиссию - когда он будет подан, пока неизвестно", - резюмирует издание.