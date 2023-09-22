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Еврокомиссия готова одобрить начало переговоров с Украиной о членстве в ЕС, - Bloomberg

Фото: ЕС может одобрить начало переговоров о вступлении Украины ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Еврокомиссия готовится рекомендовать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Затем это решение должны одобрить лидеры ЕС в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников агентства, Еврокомиссия порекомендует начать многолетний процесс присоединения в октябре. Но она может настаивать на прогрессе в некоторых приоритетных областях, включая коррупцию, в качестве промежуточных шагов.

После того, как Еврокомиссия обнародует свою рекомендацию, лидерам ЕС нужно будет ее одобрить, скорее всего, на встрече на высшем уровне в декабре. После этого Украина приступит к длительной процедуре завершения реформ и приведения в соответствие с законодательством ЕС в более чем 30 областях, включая верховенство закона и экономику.

Не существует ускоренного пути для выполнения сложных критериев членства, которые обычно могут длиться более десяти лет. Хорватия была последней страной, присоединившейся к блоку, и ее заявка рассматривалась 10 лет, прежде чем она была официально принята в 2013 году.

Расширение блока

Для ЕС вступление Украины станет важнейшим испытанием способности блока принимать новых членов и адаптировать свой процесс принятия решений. Продолжающаяся война России против Украины, а также более ранние заявки ряда других стран, особенно на Западных Балканах, также усложняют дебаты.

Возобновление расширения блока из 27 членов происходит в критический момент, поскольку он стремится обеспечить, чтобы восточноевропейские страны оставались в его орбите, а не в орбите России или Китая.

В начале октября в Гранаде (Испания) лидеры ЕС обсудят процесс расширения и то, как подготовиться к приему новых членов, включая страны Западных Балкан и Молдову. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, заявила, что ЕС должен продолжать интеграцию, одновременно открывая двери новым кандидатам, "чтобы дать нам геополитический вес и способность действовать".

Фон дер Ляйен настаивает на том, что процесс вступления основан на заслугах Украины и отмечет "большие успехи, которых Украина уже достигла с тех пор, как мы предоставили ей статус кандидата" в июне прошлого года.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, дебаты о расширении будут доминировать в дискуссиях на высоком уровне внутри ЕС до конца года. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов принять новых членов к 2030 году.

Украина настаивает на том, чтобы ЕС согласился начать официальный процесс вступления до конца года.

По информации Bloomberg, Урсула фон дер Ляйен заявила послам ЕС в сентябре, что блоку необходимо расширить свои границы, чтобы признать новые геополитические реалии. По ее словам, Украине и Молдове необходимо будет предоставить членство, чтобы не допустить их попадания под влияние стран, которые не разделяют ценности блока.

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