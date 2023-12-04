Еврокомиссия о 50 млрд евро для Украины: важно добиться соглашения до конца года

"Важно добиться соглашения до конца года, чтобы обеспечить получение Украиной нашей помощи с начала следующего года", - подчеркнула она.

Она напомнила, что лидеры ЕС много раз говорили о том, что ЕС будет и далее предоставлять "сильную финансовую, экономическую, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу, столько, сколько потребуется".

"Это является частью пересмотра MFF (многолетнего бюджета ЕС, - ред.), Еврокомиссия предложила новый фонд объемом до 50 млрд евро и будет далее предоставлять предсказуемую финансовую поддержку Украине на период 2024-2027 годов", - уточнила она.

Пизонеро добавила, что цель такого фонда ясна - помогать Украине предолевать социально-экономические, экологические последствия войны, делать вклад в восстановление и модернизацию Украины.

Почему важно одобрить выделение 50 млрд евро до конца 2023 года?

В июне Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку ЕС Украине через Программу макроэкономической финансовой помощи. Срок действия программы заканчивается уже в конце 2023 года.

Отметим, что по данным Financial Times, Украина все же может не получить 50 млрд евро от стран Евросоюза из-за ряда разногласий внутри объединения. Детальнее - в материале.