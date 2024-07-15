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Еврокомиссары не будут участвовать во встречах в Венгрии из-за поездок Орбана в Москву и Пекин

Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейские комиссары в знак протеста против дипломатии премьера Венгрии Виктора Орбана откажутся от участия в неформальных встречах министров стран ЕС в Будапеште.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, на неформальные встречи министров в Будапеште будут направляться не члены комиссии, а старшие чиновники ЕК. 

Он уточнил, что причиной такого решения стали "последние события, ознаменовавшие начало председательства Венгрии".

Еврокомиссары также пропустят традиционный визит в страну, которая начала председательство в ЕС. 

Это произошло после того, как Швеция, Финляндия, Польша, Эстония, Латвия и Литва решили пропустить неформальные встречи во время председательства Венгрии.

 

Визиты Орбана

Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан попытался стать посредником между Украиной и Россией. Сначала он направился в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а потом поехал в Москву и Пекин.

В Украине, РФ и Китае глава венгерского правительства обсуждал войну россиян против Украины.

Как заявлял сегодня, 15 июля, Зеленский, после таких визитов Орбана на Совете Украина-НАТО был серьезный разговор.

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ЕврокомиссияВенгрияВиктор Орбан