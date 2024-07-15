Еврокомиссары не будут участвовать во встречах в Венгрии из-за поездок Орбана в Москву и Пекин

Визиты Орбана

Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан попытался стать посредником между Украиной и Россией. Сначала он направился в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а потом поехал в Москву и Пекин.

В Украине, РФ и Китае глава венгерского правительства обсуждал войну россиян против Украины.

Как заявлял сегодня, 15 июля, Зеленский, после таких визитов Орбана на Совете Украина-НАТО был серьезный разговор.

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