Еврокомиссары не будут участвовать во встречах в Венгрии из-за поездок Орбана в Москву и Пекин

Европейские комиссары в знак протеста против дипломатии премьера Венгрии Виктора Орбана откажутся от участия в неформальных встречах министров стран ЕС в Будапеште.
Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, на неформальные встречи министров в Будапеште будут направляться не члены комиссии, а старшие чиновники ЕК.
Он уточнил, что причиной такого решения стали "последние события, ознаменовавшие начало председательства Венгрии".
Еврокомиссары также пропустят традиционный визит в страну, которая начала председательство в ЕС.
Это произошло после того, как Швеция, Финляндия, Польша, Эстония, Латвия и Литва решили пропустить неформальные встречи во время председательства Венгрии.
Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан попытался стать посредником между Украиной и Россией. Сначала он направился в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а потом поехал в Москву и Пекин.
В Украине, РФ и Китае глава венгерского правительства обсуждал войну россиян против Украины.
Как заявлял сегодня, 15 июля, Зеленский, после таких визитов Орбана на Совете Украина-НАТО был серьезный разговор.
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