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Еврокомиссар объяснил, почему Китай отказывается осуждать вторжение РФ в Украину

Фото: вицепредседатель Еврокомиссии и комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Позиция Китая по поводу войны России против Украины влияет на имидж страны.

Об этом заявил вицепредседатель Еврокомиссии и комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По его словам, позиция Пекина по отношению к войне "сказывается на имидже страны не только у европейских потребителей, но и среди бизнеса".

"Территориальная целостность всегда была ключевым принципом международной дипломатии для Китая. Война России является вопиющим нарушением этого принципа. И Китай всегда выступает за то, чтобы каждая страна могла свободно выбирать свой путь развития. Поэтому нам очень трудно понять позицию Китая относительно войны России против Украины, поскольку она нарушает фундаментальные принципы Китая", - сказал Домбровскис.

Позиция Китая по вторжению России в Украину

Китай после начала войны в феврале 2022 года отказался осудить вторжение России в Украину и резко увеличил торговлю с Москвой в условиях западных санкций. Пекин выдвинул так называемый "мирный план", содержащий размытые формулировки.

Китайский лидер Си Цзиньпин приезжал к российскому диктатору Владимиру Путину весной 2023 года после того, как Международный суд в Гааге выдал арест российского президента за похищение украинских детей. Кроме того, Путин собирается приехать в Пекин в октябре.

В августе издание The Telegraph сообщило, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Китай передавал России вертолеты, беспилотники, прицелы и компоненты для военного производства.

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