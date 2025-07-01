Евроклассика "Реал" - "Ювентус" и "Боруссия" против Рамоса: точное расписание трансляций клубного ЧМ сегодня

В ночь на 2 июля определятся все четвертьфинальные пары на Клубном чемпионате мира по футболу. Последние путевки разыграют мадридский "Реал" и туринский "Ювентус", а также дортмундская "Боруссия" и мексиканский "Монтеррей".
Расписание поединков дня и где смотреть - подскажет РБК-Украина.
В 22:00 по Киеву на поле "Хард Рок Стэдиум" в Майами выйдут "Реал" и "Ювентус", которые разыграют путевку в следующий раунд в классическом европейском противостоянии.
Команда Хаби Алонсо постепенно набирает форму: на групповом этапе "сливочные" стартовали с ничьей против аравийского "Аль-Хиляля" (1:1), после чего, оставшись в меньшинстве, одолели мексиканскую "Пачуку" (3:1). А завершили группу уверенной победой над "Зальцбургом" из Австрии (3:0). Поэтому есть основания считать, что мадридцы на ходу.
В то же время "Ювентус" показал смешанные результаты. Туринцы уверенно начали группу, разгромив эмиратский "Аль-Айн" (5:0), а затем одержали победу над марокканским "Видадом" (4:1). Однако третий матч принес неприятный сюрприз для болельщиков - "Юве" пропустил сразу пять мячей от "Манчестер Сити" (2:5), что стоило команде первого места в группе.
Как следствие - встреча в 1/8-й с "Реалом", который считается фаворитом практически любого турнира.
За все время "Реал" и "Ювентус" встречались между собой 21 раз, преимущество на стороне мадридцев: 10 побед против 9-ти - у туринцев. Еще дважды команды играли вничью. Последний матч между ними состоялся в 2018 году - тогда победу со счетом 3:1 одержал "Ювентус".
Последнюю путевку в четвертьфинал на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте разыграют "Боруссия" Д и "Монтеррей". Начало этого матча - в 4:00 по киевскому времени.
Немецкий клуб финишировал первым в группе C, одолев южноафриканский "Мамелоди Сандаунз" (4:3) и южнокорейский "Ульсан" (1:0), а также сыграв вничью с бразильским "Флуминенсе" (0:0).
"Монтеррей" выбрался в плей-офф со второй строчки квартета Н - после ничьих с миланским "Интером" (1:1) и аргентинским "Ривер Плейтом" (0:0) и уверенной победы над японской "Уравой Ред Даймондз" (4:0).
Таким образом, команда, цвета которой защищает легендарный испанский защитник Серхио Рамос, оставила за бортом соревнований одного из грандов футбола Южной Америки - "Ривер Плейт".
На турнире в США "Монтеррей" остался единственным представителем Северной Америки после того, как "Интер Майами" с Лионелем Месси разгромно уступил на старте плей-офф французскому ПСЖ.
Клубный чемпионат мира-2025, расписание ближайших матчей:
Вторник, 1 июля
Среда, 2 июля
Транслятором Клубного чемпионата мира по футболу в Украине является "Суспільне Мовлення". Все матчи плей-офф будут доступны на нескольких платформах:
Кроме того, трансляции с украинским комментированием доступны на медиасервисе MEGOGO.
Платформа DAZN также будет транслировать все матчи, но без украинской звуковой дорожки.
Ранее УПЛ презентовала календарь на новый сезон, указав даты украинских Классических.
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