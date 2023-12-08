"Евроинтеграция без русификации": Рада учла вывод Венецианской комиссии по нацменьшинствам

По его словам, это доработанная всеми фракциями версия. Закон - требование, указанное Европейской комиссией и важное для дальнейшей евроинтеграции, добавил он.

Законопроект был подан 5 декабря и пока отсутствует на сайте парламента.

В то же время народный депутат Ирина Геращенко сообщила в Telegram, что в зал вынесли депутатский, а не правительственный законопроект №10288.

"Соблюдая рекомендации Венецианской комиссии, мы защитили общество от потенциального снижения роли украинского языка в образовании, СМИ, книгоиздательстве и угроз русификации страны", - написала она.

Согласно принятому закону в политической рекламе, частных школах и университетах, классах нацменьшинств, медиа разрешается использование языков ЕС и нацменьшинств, кроме языка страны - агрессора. При этом реклама должна дублироваться на украинском, а изучение украинского как государственного будет обязательным во всех учебных заведениях, хотя обучение может проводиться на языках ЕС, рассказала депутат.

"Этот законопроект реализует рекомендации Венецианской комиссии в защиту прав меньшинств, но это не касается языка страны-агрессора. И не на 5 лет, как планировало правительство, а бессрочно", - добавила Геращенко.

На пути в ЕС

В июне Венецианская комиссия обнародовала заключение к закону О национальных меньшинствах (сообществе) Украины", принятом в декабре 2022 года. В нем содержатся замечания, в основном направленные на приведение некоторых норм в соответствие с положениями Европейской конвенции по правам человека 1950 года, Рамочной конвенции национальных меньшинств 1995 года, Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств 1992 года.

В сентябре Верховная рада приняла изменения в закон "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины". Законом в местах компактного проживания нацменьшинств разрешены публичные мероприятия и языки этих меньшинств (кроме русского).

Напомним, в феврале 2023 года большинство украинцев (52%) были против изучения русского языка в школах в любом виде. Еще четыре года назад такое мнение разделяли всего 8% украинцев.