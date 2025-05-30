Евроинтеграция невозможна без завершения ключевых реформ, - Шуляк

Создание антикоррупционной инфраструктуры и запуск децентрализационных процессов нельзя считать успешно завершенными реформами - их реализация требует как времени, так и дальнейших шагов со стороны государства, поскольку является одной из неотъемлемых частей евроинтеграционного курса Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

По ее словам, к реформам, которые Украине удались, но требуют продолжения, можно отнести антикоррупционную реформу и реформу децентрализации, начавшуюся в 2014 году. Парламентарий подчеркнула - создание во время нынешней каденции антикоррупционной инфраструктуры является необходимой предпосылкой дальнейшей реализации антикоррупционной реформы.

"В Украине заработали такие антикоррупционные институты, как ВАКС, НАБУ, САП и это тот фундамент, который даст стране развиваться честно и прозрачно и наказывать тех, кто нарушает закон в антикоррупционной сфере. Но чтобы искоренить на разных уровнях коррупцию нужны дальнейшие шаги - мы видим каждый день скандалы и на местном, и государственном уровне. В то же время, это является подтверждением, что неприкасаемых лиц уже нет - если нарушено законодательство, антикоррупционная инфраструктура никого не щадит", - отметила Шуляк.

Она также добавила, что в ТОП как достижений, так и в ТОП реформ, которые еще далеки от завершения, следует отнести и реформу децентрализации, которая считается одной из самых успешных.

С одной стороны, пояснила Шуляк, реформу хвалят европейские партнеры, депутаты, чиновники, поскольку в 2014 году на места отдали не только деньги, но и полномочия и ресурсы. Общины, таким образом, получили колоссальное влияние и право распоряжаться этими ресурсами. В то же время, подчеркнула депутат, реформа проводится для того, чтобы люди на местах могли получать более качественные государственные услуги.

"Насколько качественные услуги мы получаем на местах? Это на сегодня большой вопрос. И до сих пор есть вопросы к услугам образования, медицины, к работе цнапов, к принятию решений на местном уровне. Есть вопрос, как общины коммуницируют с жителями. Поэтому, децентрализационную реформу я бы отнесла и в ТОП достижений и в ТОП доработок", - подчеркнула Елена Шуляк.

Она добавила, что сейчас в парламенте не утихает дискуссия о введении надзора за принятием решений, которые принимаются на местном уровне. Но тот факт, что проблематика, с которой в этом контексте выходило правительство и в 2018 году, и в 2025 году не изменились, говорит, что проблема не исчезла.

Есть проблема ответственности, которая должна быть рядом с полномочиями и ресурсами, подчеркнула Шуляк, но этот вопрос пока окончательно не урегулирован.

"Но и есть хорошая новость - вопрос децентрализации и вопрос надзора за законностью решений ОМС у нас зафиксирован как в Юкрейн Фасилити, так и в отчете о расширении. Следовательно, это законодательство будет приниматься обязательно", - отметила Елена Шуляк.

Среди реформ, которые Украине пока не удались, она также выделила пенсионную, которая является огромным вызовом перед Украиной. В то же время, подчеркнула нардеп, те же вызовы сегодня стоят и перед ЕС. Пенсионная система, которая сейчас действует, не способна обеспечить пенсионерам достойную пенсию.

"Не знаю, какими темпами и как быстро мы можем эти вызовы преодолеть. Но надо будет работать не только Парламенту. Вызов для нас - и реформа таможни, о необходимости которой говорится на каждой встрече с бизнесом. Вызов - перезагрузка БЭБ, блокировка налоговых накладных. Это все вызовы надо преодолеть", - резюмировала Елена Шуляк.