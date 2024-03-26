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Евродепутат о заявлениях Путина по теракту и Украине: шок даже для праворадикалов в ЕС

Киев, Вторник 26 марта 2024 20:16
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Евродепутат о заявлениях Путина по теракту и Украине: шок даже для праворадикалов в ЕС Фото: Натали Луазо, глава подкомитета Европарламента по безопасности и обороне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Попытка российского диктатора Владимира Путина обвинить Украину в теракте под Москвой стала шоком даже для европейских крайне правых политиков.

Об этом на брифинге в Киеве заявила глава подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Натали Луазо, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Луазо, в Европе знают о том, что глава Кремля вложил "огромные средства" в поддержку крайне правых партий по всему Европейскому союзу. Таким образом он хочет получить "доверенных лиц и полезных идиотов", которые распространяют его пропаганду.

"Мы демократическое общество, поэтому цензуры как таковой нет, но государства-члены все больше и больше разоблачают реалии иностранного вмешательства", - добавила евродепутат.

Она напомнила, что недавний теракт в торговом центре "Крокус Сити холл", который произошел под Москвой, провели террористы ИГИЛ. Но Путин немедленно обвинил Украину.

"В западноевропейском обществе, даже для крайне правых политиков стало шоком увидеть российского президента, игнорирующего реальность и предпочитающего указывать на обычного для него виновника - Украину", - отметила Луазо.

Отметим, что праворадикалы в Евросоюзе зачастую активно выступают против помощи Украине в войне с Россией и продолжают попытки наладить отношения с Кремлем.

Теракт под Москвой

Напомним, в пятницу, 22 марта, неизвестные ворвались с оружием в торговый центр "Крокус Сити холл", когда там было большое скопление людей. Гражданских начали массово расстреливать.

По состоянию на сейчас известно о более 100 погибших и большом количестве раненых россиян.

Российский диктатор Владимир Путин уже несколько раз заявлял о том, что к теракту якобы причастна Украина. Он нафантазировал, что "подозреваемые", которых удалось задержать, "направлялись в сторону украинской границы".

Такую версию уже неоднократно опровергли страны Запада. В частности, в Белом доме заявили, что подобные обвинения - кремлевская пропаганда.

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