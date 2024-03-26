Евродепутат о заявлениях Путина по теракту и Украине: шок даже для праворадикалов в ЕС

Попытка российского диктатора Владимира Путина обвинить Украину в теракте под Москвой стала шоком даже для европейских крайне правых политиков.

Об этом на брифинге в Киеве заявила глава подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Натали Луазо, передает корреспондент РБК-Украина .

По словам Луазо, в Европе знают о том, что глава Кремля вложил "огромные средства" в поддержку крайне правых партий по всему Европейскому союзу. Таким образом он хочет получить "доверенных лиц и полезных идиотов", которые распространяют его пропаганду.

"Мы демократическое общество, поэтому цензуры как таковой нет, но государства-члены все больше и больше разоблачают реалии иностранного вмешательства", - добавила евродепутат.

Она напомнила, что недавний теракт в торговом центре "Крокус Сити холл", который произошел под Москвой, провели террористы ИГИЛ. Но Путин немедленно обвинил Украину.

"В западноевропейском обществе, даже для крайне правых политиков стало шоком увидеть российского президента, игнорирующего реальность и предпочитающего указывать на обычного для него виновника - Украину", - отметила Луазо.

Отметим, что праворадикалы в Евросоюзе зачастую активно выступают против помощи Украине в войне с Россией и продолжают попытки наладить отношения с Кремлем.