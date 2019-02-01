"Євробляхи" найактивніше оформлюють у Києві

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зараз у столиці розмитнили майже 10,8 тисяч автівок

Державна фіскальна служба повідомляє, що найактивніше громадяни розмитнюють транспортні засоби на "єврономерах" у місті Києві. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДФС.

Так, зараз у столиці розмитнили майже 11 тисяч "євроблях".

"Найактивніше громадяни оформлюють транспортні засоби у місті Києві - майже 10,8 тис. автомобілів, Волинській - 8,7 тис. та Чернівецькій - понад 6 тис. областях", - сказано у повідомленні.

У відомстві також зазначили, що із загальної кількості розмитнених авто майже 55 тисяч - це ті, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України.

"За них власники добровільно сплатили 467 млн грн (8500 за кожне авто). Це звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією, строки та умови ввезення якого не дотримані", - вказано у повідомленні.

У ДФС також поінформували, що за минулу добу (31 січня) громадяни оформили майже 3,4 тис. автомобілів, за які сплачено майже 212 млн гривень платежів.

Нагадаємо, ДФС повідомляє, що від митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією у державний бюджет надійшло майже 4,1 млрд гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, глава комітету парламенту з питань податкової і митної політики, депутат від БПП Ніна Южаніна закликала власників автомобілів на "єврономерах" поквапитися їх розмитнити.

Додамо, на початку листопада 2018 року в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів на "єврономерах".