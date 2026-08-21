Евро снова бьет рекорд: курс НБУ на 24 августа и какие факторы могут усилить давление на валютный рынок

Национальный банк обновил официальный курс валют на 24 августа. Американская и европейская валюты начинают новую неделю с повышением стоимости.

Какие курсы установил НБУ и что может влиять на валютный рынок в ближайшее время, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

НБУ на понедельник, 24 августа, установил курс доллара на уровне 44,65 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем, 21 августа американская валюта подорожала на 4 копейки.

Курс евро тоже вырос. На 24 августа он установлен на уровне 52,24 грн, что на 11 копеек больше, чем 21 августа, тем самым евро обновляет локальный максимум.

Фото: официальный курс валют НБУ на 24 августа (инфографика РБК-Украина)

Что будет давить на валютный рынок на следующей неделе

Как отмечает в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой, одним из ключевых факторов для валютного рынка будут оставаться последствия российских атак по инфраструктуре. Повреждение складов, АЗС, производственных и других объектов увеличивает издержки бизнеса.

Компаниям приходится менять маршруты, искать резервные мощности, а также тратить больше средств на транспортировку и восстановление.

Часть этих расходов постепенно может сказаться на стоимости товаров и услуг. По оценке Лесового, в отдельных сегментах возможно удорожание на 5-7%.

В то же время, накопленный эффект от роста затрат может сильнее проявиться уже в сентябре.

Если месячная инфляция в августе составит около 1-1,5%, годовой показатель может снова превысить 8%.

Ускорение роста цен может влиять и на поведение населения, в том числе увеличивать спрос на иностранную валюту как инструмент сохранения сбережений.