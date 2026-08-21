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Евро снова бьет рекорд: курс НБУ на 24 августа и какие факторы могут усилить давление на валютный рынок

16:15 21.08.2026 Пт
2 мин
Рост расходов бизнеса может повлиять на спрос на иностранную валюту
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Евро снова бьет рекорд: курс НБУ на 24 августа и какие факторы могут усилить давление на валютный рынок Фото: Нацбанк установил курс доллара и евро на 24 августа (коллаж РБК-Украина)
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Национальный банк обновил официальный курс валют на 24 августа. Американская и европейская валюты начинают новую неделю с повышением стоимости.

Какие курсы установил НБУ и что может влиять на валютный рынок в ближайшее время, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

НБУ на понедельник, 24 августа, установил курс доллара на уровне 44,65 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем, 21 августа американская валюта подорожала на 4 копейки.

Курс евро тоже вырос. На 24 августа он установлен на уровне 52,24 грн, что на 11 копеек больше, чем 21 августа, тем самым евро обновляет локальный максимум.

Евро снова бьет рекорд: курс НБУ на 24 августа и какие факторы могут усилить давление на валютный рынок

Фото: официальный курс валют НБУ на 24 августа (инфографика РБК-Украина)

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Что будет давить на валютный рынок на следующей неделе

Как отмечает в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой, одним из ключевых факторов для валютного рынка будут оставаться последствия российских атак по инфраструктуре. Повреждение складов, АЗС, производственных и других объектов увеличивает издержки бизнеса.

Компаниям приходится менять маршруты, искать резервные мощности, а также тратить больше средств на транспортировку и восстановление.

Часть этих расходов постепенно может сказаться на стоимости товаров и услуг. По оценке Лесового, в отдельных сегментах возможно удорожание на 5-7%.

В то же время, накопленный эффект от роста затрат может сильнее проявиться уже в сентябре.

Если месячная инфляция в августе составит около 1-1,5%, годовой показатель может снова превысить 8%.

Ускорение роста цен может влиять и на поведение населения, в том числе увеличивать спрос на иностранную валюту как инструмент сохранения сбережений.

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