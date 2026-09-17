Евро значительно подешевел: курс НБУ на 18 сентября и как работает финансовый мониторинг

Курс валют НБУ

На 18 сентября НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,66 гривны. В сравнении с предыдущим банковским днем, американская валюта подорожала на 6 копеек.

Официальный курс евро на пятницу составляет 51,23 гривны. Накануне европейская валюта стоила 51,44 гривны, соответственно, за день ее курс снизился 21 копейку.

Фото: официальный курс валют НБУ на 18 сентября (инфографика РБК-Украина)

Почему важно подтверждать происхождение средств

Вчера президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ''Глобус Банка'' Сергей Мамедов в подкасте пояснил, что проверка отдельных операций в рамках финансового мониторинга не означает автоматического блокирования счета или предвзятого отношения к клиенту.

Современные системы финмониторинга в значительной степени автоматизированы. Алгоритмы анализируют операции и могут обращать внимание на нетипичное для конкретного клиента финансовое поведение. Дополнительную проверку, в частности, может вызвать значительное поступление средств с последующим распределением на большое количество карт или другие операции, существенно отличающиеся от обычного пользования счетом.

''Есть автоматические алгоритмы, которые анализируют весь массив операций, проходящий в банке. Если есть какие-то несоответствия, то эта операция переносится на углубленное изучение'', – объяснил Мамедов.

В такой ситуации банк может обратиться к клиенту с просьбой объяснить экономическое содержание сделки или предоставить документы, подтверждающие происхождение средств.

Мамедов советует не игнорировать такие обращения, а как можно скорее связаться с банком через службу поддержки, мобильное приложение или другие официальные каналы и предоставить необходимую информацию.

По словам банкира, в процессе интеграции Украины в европейское финансовое пространство требования к прозрачности происхождения средств будут иметь все большее значение. Поэтому накапливающим, инвестирующим или проводящим значительные финансовые операции, важно иметь возможность подтвердить источник доходов.

''Нужно всегда думать о том, как объяснить, где ты заработал средства, которые планируешь инвестировать. Это могут быть документальные подтверждения дохода от продажи активов, размещение депозитов, поданная декларация или полученная заработная плата. И в дальнейшем требования по происхождению средств будут только усиливаться'', – подытожил Мамедов.