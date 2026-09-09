Евро взлетел, доллар вырос: курс НБУ на 10 сентября и в какой валюте можно открыть счет в банке

Курс валют НБУ

НБУ установил на 10 сентября официальный курс доллара на уровне 44,64 грн. В сравнении с предыдущим банковским днем американская валюта подорожала на 18 копеек. 9 сентября доллар стоил 44,46 гривны.

Официальный курс евро будет составлять 51,99 грн, что на 36 копеек больше, чем 9 сентября, когда он стоил 51,63 гривны.

Фото: официальный курс валют НБУ на 10 сентября (инфографика РБК-Украина)

Можно ли открыть счет в банке в иностранной валюте

Граждане могут открывать банковские счета вне зависимости от вида валюты. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

В то же время, если человек хочет открыть счет не в долларах США или евро, а в другой менее распространенной в Украине валюте, НБУ рекомендует обратиться непосредственно в банк и уточнить наличие такой возможности.