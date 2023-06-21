Евро сохранил свои позиции в мире, несмотря на исключение России из торговли

Годовой отчет ЕЦБ о международной роли единой валюты подчеркнул ее устойчивость, хотя центральный банк предупредил, что ситуация может быстро измениться.

Евро сохранил или даже увеличил свою долю в мировых валютных резервах (20,5%), международном долге (22%) и кредитах (27,6%), а также в валютном обороте в прошлом году, говорится в отчете.

Его доля в глобальных платежах через систему обмена сообщениями SWIFT упала примерно с 40% до 30%, но это было в значительной степени в пользу доллара, с лишь незначительным приростом в альтернативных валютах, таких как китайский юань.

Россия сократила использование евро в качестве валюты для выставления счетов - с 35% до 13% - и перешла на рубль и юань после санкций Европейского Союза и других западных держав за вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Но использование рубля в системе SWIFT рухнуло после того, как российские банки были отключены от этой крупнейшей в мире сети. В отчете не приводятся данные об альтернативных системах обмена сообщениями о переводах, таких как российская и китайская.

Статус евро

В отчете ЕЦБ говорится, что валюта, используемая на международном уровне, может быть быстро заменена другой при изменении торговых потоков.

Доклад приводит данные из самой Европы, где евро заменил доллар в качестве валюты для выставления счетов в странах, соседних с еврозоной, с момента его запуска в 1999 году. В настоящее время евро используется 20 странами.

"Статус международной валюты не следует воспринимать как должное", - заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в заявлении, сопровождающем отчет.

Член правления Фабио Панетта добавил, что "дальнейшая европейская экономическая и финансовая интеграция", такая как полный союз рынков капитала, будет иметь "ключевое значение для повышения устойчивости международной роли евро в потенциально более фрагментированной мировой экономике".

В отчете также показано, что Лондон остается основным местом торговли иностранной валютой в евро и что значение Великобритании для международной финансовой деятельности в евро существенно не изменилось после Brexit.

Доминирование доллара США и евро в качестве мировых валют ставится под сомнение подъемом Китая, ухудшением отношений между Россией и Западом и разговорами о большей финансовой независимости развивающихся стран, к примеру Индии и Бразилии.