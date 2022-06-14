Євро вперше за два десятиліття може зрівнятися з доларом: названо причину

Якщо це зрештою станеться, то долар та євро зрівняються у вартості вперше за два десятиліття. У вівторок євро коливалося на рівні 1,04 долара після триденного падіння.

У середині травня курс євро досяг п’ятирічного мінімуму. Цьогоріч валюта ослабла на 8% проти долара внаслідок агресивного посилення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи, що підштовхнуло відсоткові ставки в США до значно вищих рівнів, ніж у Європі.

Прогноз Wells Fargo враховує, зокрема, поширені припущення щодо підвищенням ФРС ключової ставки відразу на 75 базисних пунктів, що має підштовхнути долар до найвищого рівня за останні два роки.

Зниження курсу євро до долара є, зокрема, прагненням інвесторів уникати ризиків та інвестувати в умовно більш "безпечні" активи. Причому тенденція може продовжитися, оскільки прибутковість облігацій Мінфіну США зростає, а інвестори далі виходять із ризикових активів.