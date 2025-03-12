Евро подскочил к доллару после согласия Украины на месячное прекращение огня

США заявили, что возобновят военную помощь и обмен разведданными с Украиной после того, как Киев заявил, что примет предложение США о прекращении огня, хотя Россия пока не отреагировала.

Президент Дональд Трамп пригрозил, а затем отказался от удвоения пошлин на сталь и алюминий для Канады до 50% после того, как провинция Онтарио приостановила планы по введению надбавки на экспортируемую в США электроэнергию.

В последнее время акции пережили самую сильную распродажу за последние месяцы, поскольку трейдеры опасаются, что тарифы и политическая неопределенность нанесут ущерб экономическому росту США.

Диспут о тарифах ударил по акциям, при этом индекс S&P 500 потерял ошеломляющие 4 триллиона долларов рыночной стоимости с недавнего пика, достигнутого в прошлом месяце.

Трамп защищал свои тарифные меры во время встречи 11 марта с руководителями крупнейших компаний США и сказал, что их можно увеличить. Президент-республиканец пообщался с примерно 100 руководителями на очередной встрече Делового круглого стола, в которой приняли участие руководители Apple, JPMorgan Chase, и Walmart.

Переговоры в Саудовской Аравии

Соединенные Штаты 11 марта согласились возобновить военную помощь и обмен разведданными с Украиной после того, как Киев заявил о готовности поддержать предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении заявил, что США предлагают ввести полное временное прекращение огня, прекратив ракетные, беспилотные и бомбовые атаки не только в Черном море, но и вдоль всей линии фронта.

"Украина готова принять это предложение - мы рассматриваем это как позитивный шаг и готовы его реализовать", - заявил Зеленский.

В совместном заявлении, сделанном 11 марта, обе страны заявили, что договорились как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке важнейших минеральных ресурсов Украины.

После более чем восьмичасовых переговоров с украинскими официальными лицами в Джидде (Саудовская Аравия) госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США теперь передадут предложение России, и теперь мяч на стороне Москвы.

Рубио заявил, что Вашингтон хочет достичь полного соглашения с Россией и Украиной "как можно скорее".