Євро почав дорожчати. НБУ встановив курс на 15 вересня

Національний банк України (НБУ) на 15 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,46 гривень за євро. Це на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 15 Вересня встановлений на такому рівні: 31,4627 гривень за євро (+0,0155 грн). При цьому курс євро на 14 вересня становить 31,4472 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс євро виріс після падіння протягом семи днів поспіль.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 31,54 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,45 гривень за євро.