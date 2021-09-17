Євро знову дорожчає. НБУ встановив курс на 20 вересня

Національний банк України (НБУ) на 20 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,46 гривень за євро. Це на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 20 вересня встановлено на такому рівні: 31,4626 гривень за євро (+0,0926 грн). При цьому курс євро на 17 вересня становить 31,37 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс євро після зниження напередодні.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 31,36 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,34 гривень за євро.