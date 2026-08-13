Евро дешевеет вместе с долларом: новый курс валют в банках и обменниках на 13 августа

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В обменниках доллар продают в среднем по 44,90 грн., евро – по 51,90 грн.

В банках самый дешевый доллар можно купить по 44,90 грн.

Самый низкий курс продажи евро среди крупных банков предлагает ПриватБанк в отделениях – 51,90 грн.

Выгоднее всего продать доллар сегодня можно в Ощадбанке через ''Мобильный Ощад'', ПУМБ по коммерческому курсу и Monobank.

Самый высокий курс покупки евро установили Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ.

За 1000 долларов в банках придется заплатить от 44900 до 45100 грн в зависимости от учреждения.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin , по состоянию на утро 13 августа средний курс доллара в обменниках составляет 44,90 (без изменений) гривен для продажи и 44,80 (без изменений) гривен для покупки.

Евро в обменниках сегодня продают по 51,90(-1 коп.) грн, а покупают – по 51,70(-5 коп.) грн.

Фото: курс валют в обменниках 13 августа (Инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,90 грн (-15 коп.), а для карт курс составляет 45,04 грн (без изменений). Евро в отделениях можно купить по 51,90 грн (-20 коп.), а для карт – по 52,08 грн (без изменений).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,90 грн (-10 коп.), а для карт – по 45,10 грн (-10 коп.). Евро в мобильном приложении можно купить по 51,95 грн (-15 коп.), а для карт – по 52,20 грн (-15 коп.).

''ПУМБ'' продает доллары в отделениях по 45,10 грн (-10 коп.), а по коммерческому курсу – по 44,90 грн (-10 коп.). Евро в кассах банка можно купить по 52,10 грн (-20 коп.).

Monobank продает доллары по 45,00 грн (-3 коп.), а евро – по 51,99 грн (-8 коп.).

Фото: курс валют в банках 13 августа (Инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Самый выгодный курс продажи доллара среди крупных банков сегодня предлагают ПриватБанк в отделениях, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ по коммерческому курсу – по 44,90 грн.

Если покупать евро, низкий курс предлагает ПриватБанк в отделениях – 51,90 грн. Далее следуют Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 51,95 грн, Monobank – 51,99 грн, а дороже всего евро продают Ощадбанк для карт и ПУМБ – от 52,10 до 52,20 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагают Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' , ПУМБ по коммерческому курсу и Monobank – по 44,60 грн.

Евро выгоднее всего продавать в Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ – по 51,45 грн. Далее следуют Ощадбанк для карт – 51,40 грн, Monobank – 51,30 грн, ПриватБанк для карт – 51,20 грн, а в отделениях ПриватБанка курс покупки составляет 50,90 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках сегодня