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Евро дешевеет вместе с долларом: новый курс валют в банках и обменниках на 13 августа

10:06 13.08.2026 Чт
3 мин
Сколько придется заплатить за 1000 долларов сегодня
aimg Анастасия Мацепа
Фото: банки и обменники обновили курс валют на 13 августа (коллаж РБК-Украина)

Банки и обменники обновили курсы валют на 13 августа. Доллар в большинстве крупных банков подешевел или остался на уровне предыдущего дня, в то время как евро демонстрирует незначительные колебания в зависимости от учреждения.

Где сегодня можно выгоднее всего купить и продать валюту, а также сколько будут стоить 1000 долларов в разных банках, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • В обменниках доллар продают в среднем по 44,90 грн., евро – по 51,90 грн.
  • В банках самый дешевый доллар можно купить по 44,90 грн.
  • Самый низкий курс продажи евро среди крупных банков предлагает ПриватБанк в отделениях – 51,90 грн.
  • Выгоднее всего продать доллар сегодня можно в Ощадбанке через ''Мобильный Ощад'', ПУМБ по коммерческому курсу и Monobank.
  • Самый высокий курс покупки евро установили Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ.
  • За 1000 долларов в банках придется заплатить от 44900 до 45100 грн в зависимости от учреждения.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin , по состоянию на утро 13 августа средний курс доллара в обменниках составляет 44,90 (без изменений) гривен для продажи и 44,80 (без изменений) гривен для покупки.

Евро в обменниках сегодня продают по 51,90(-1 коп.) грн, а покупают – по 51,70(-5 коп.) грн.

Фото: курс валют в обменниках 13 августа (Инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Доллар пошел на убыль: курс НБУ на 13 августа и почему может вырасти спрос на валюту

Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,90 грн (-15 коп.), а для карт курс составляет 45,04 грн (без изменений). Евро в отделениях можно купить по 51,90 грн (-20 коп.), а для карт – по 52,08 грн (без изменений).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,90 грн (-10 коп.), а для карт – по 45,10 грн (-10 коп.). Евро в мобильном приложении можно купить по 51,95 грн (-15 коп.), а для карт – по 52,20 грн (-15 коп.).

''ПУМБ'' продает доллары в отделениях по 45,10 грн (-10 коп.), а по коммерческому курсу – по 44,90 грн (-10 коп.). Евро в кассах банка можно купить по 52,10 грн (-20 коп.).

Monobank продает доллары по 45,00 грн (-3 коп.), а евро – по 51,99 грн (-8 коп.).

Фото: курс валют в банках 13 августа (Инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Самый выгодный курс продажи доллара среди крупных банков сегодня предлагают ПриватБанк в отделениях, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ по коммерческому курсу – по 44,90 грн.

Если покупать евро, низкий курс предлагает ПриватБанк в отделениях – 51,90 грн. Далее следуют Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 51,95 грн, Monobank – 51,99 грн, а дороже всего евро продают Ощадбанк для карт и ПУМБ – от 52,10 до 52,20 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагают Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' , ПУМБ по коммерческому курсу и Monobank – по 44,60 грн.

Евро выгоднее всего продавать в Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ – по 51,45 грн. Далее следуют Ощадбанк для карт – 51,40 грн, Monobank – 51,30 грн, ПриватБанк для карт – 51,20 грн, а в отделениях ПриватБанка курс покупки составляет 50,90 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках сегодня

  • ПриватБанк (в отделениях), Ощадбанк (''Мобильный Ощад'') и ПУМБ (коммерческий курс) – по 44 900 грн.
  • Monobank – 45000 грн.
  • ПриватБанк (картой) – 45 040 грн.
  • Ощадбанк (для карт) и ПУМБ (в отделениях) – по 45 100 грн.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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