Євро дешевшає. НБУ встановив курс на 28 січня

Національний банк України (НБУ) на 28 січня 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,34 гривень за євро. Це на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 28 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 32,3432 гривень за євро (-0,1371 грн). При цьому курс євро на 27 січня становить 32,4803 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро знизився після зростання протягом двох днів поспіль.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 25 копійок до 32,27 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,25 гривень за євро