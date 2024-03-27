Евро-2024: определились все участники финального турнира

Финал квалификации к чемпионату Европы 2024 позволил определить все 24 национальные команды, которые поведут борьбу за трофей Анри Делоне. Среди них – сборная Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Во вторник, 26 марта, определились последние участники Евро-2024. Сито плей-офф Лиги наций преодолели сборные Грузии, Украины и Польши.
Кавказская сборная на собственном поле сенсационно обыграла Грецию. Основное и дополнительное время на арене "Борис Пайчадзе" в Тбилиси завершились нулевой ничьей. В серии же послематчевых одиннадцатиметровых греки не реализовали два пенальти из четырех при одном промахе грузин.
В свою очередь "сине-желтые" под руководством Сергея Реброва одержали очередную волевую победу. На гол исландца Альберта Гудмундссона сборная Украины ответила после перерыва забитыми мячами Цыганкова и Мудрика. На чемпионате Европы украинцы встретятся со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.
Хозяйка чемпионата – сборная Германии – автоматически попала в группу A. Бундестим в матче-открытии турнира встретится с Шотландией в Мюнхене. Поединок на "Альянце Арене" запланирован на 14 июня.
Состав всех групп чемпионата Европы-2024:
Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария
Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания
Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия
Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция
Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина
Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия
К слову, ранее сборная Украины U-19 завоевала место на Евро-2024 среди юношей.
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