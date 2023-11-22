Евро-2024: определились все победители квалификации и судьба сборной Украины

Путевки на главный форум четырехлетия под эгидой УЕФА завоевали десять победителей квалификационных групп и десяток финишировавших вторыми команд. В частности, на Евро-2024 приедут испанцы, французы, англичане, турки, албанцы, бельгийцы, венгры, датчане, румыны и португальцы.

Действующие чемпионы Европы – сборная Италии – финишировали на второй строчке в квинтете C. На тех же рубежах завершили соревнования команды Шотландии, Нидерландов, Хорватии, Чехии, Австрии, Сербии, Словении, Швейцарии и Словакии. Единственный дебютант в этой компании – сербы. Ранее они выступали на чемпионатах Европы только в составе Югославии (1960, 1968, 1972, 1976, 1984, 2000).

Список участников чемпионата Европы-2024:

Австрия

Албания

Англия

Бельгия

Венгрия

Германия

Дания

Испания

Италия

Нидерланды

Португалия

Румыния

Сербия

Словакия

Словения

Турция

Франция

Хорватия

Чехия

Швейцария

Шотландия

Организаторы соревнований разделили все команды на четыре корзины. В четверг, 23 ноября, в Гамбурге состоится церемония жеребьевки группового этапа Евро-2024. В первую корзину попали сильнейшие команды – Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия и Германия в статусе хозяина соревнований.

Полностью сформированы также вторая и третья корзины. В последней же вакатными остаются половина мест. Компанию Италии, Сербии и Швейцарии там составят будущие победители плей-офф Лиги наций. Они определятся в конце марта 2024 года.

23 ноября прояснится и будущее сборной Украины. "Сине-желтые" получат первого соперника в стыковых поединках Лиги наций. Подопечные Сергея Реброва претендуют на попаданиев пути A и B плей-офф.

Если украинцы окажутся в первой группе команд, то в полуфинале 21 марта встретятся со старыми знакомыми – сборной Уэльса. Победитель этого противостояния 26 марта поборется за путевку на чемпионат Европы с сильнейшим в паре Польша – Эстония.

Зато в пути B сборной Украины светит полуфинальный поединок либо против Израиля, либо против Боснии и Герцеговины. Вместе с "сине-желтыми" в жребии примут участие сборные Финляндии и Исландии. Одна из трех команд окажется в пути A, две другие – в мини-турнире B.