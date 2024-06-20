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Евро-2024: прогноз на матчи 20 июня

Сегодня болельщиков ждет три противостояния (фото: facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Анастасия Большакова

20 июня в рамках Евро-2024 состоится три интересных противостояния. Все матчи обещают быть яркими, а некоторые и интригующими. Однако на это все у букмекеров есть свой ответ.

О прогнозах букмекеров на матчи 20 июня рассказывает РБК-Украина.

Ставки букмекерских контор на матчи 20 июня

Словения - Сербия, 16:00

Начнут серию матчей четверга команды Словении и Сербии из квартета С на "Альянц Арене". Главным фаворитом аналитиков стала Сербия с коэффициентом на победу 1,78,  когда словакам букмекеры предпочли коэффициент 4,9. Ничья оценивается в 3,46.

История предыдущих встреч

  • Матчей - 4
  • Побед Словении - 1
  • Побед Сербии - 1
  • Ничьих - 2

Дания - Англия, 19:00

Следующими на поле выйдут англичане, где сразятся против датчан на стадионе "Дойче Банк Парк". Безусловными фаворитами встречи является Англия, на которую букмекеры ставят коэффициент 1,69, когда на сборную Дании - 5,99. На равный матч аналитики рассчитывают со значением 3,68.

История предыдущих встреч

  • Матчей - 15
  • Побед Англии - 8
  • Побед Дании - 4
  • Ничьих - 3

Испания - Италия, 22:00

Завершит этот день на Евро многообещающий матч на "Фельтинс Арене". Два фаворита квартета В, ожесточенно борющихся за первое место в группе. Сборная Испании сыграет против Италии в Гельзенкирхене в 22:00. Букмекеры предпочитают Испанию, однако незначительное. Коэффициент на Скуадра Адзурра составляет 3,83, а на испанцев - 2,18. На ничью рассчитывают с вероятностью 3,23.

История предыдущих встреч

  • Матчей - 25
  • Побед Испании - 8
  • Побед Италии - 8
  • Ничьих - 9

Где смотреть матчи

Медиасервис MEGOGO покажет украинцам все матчи этого дня. Просмотреть их можно будет при наличии подписок "Максимальная" и "Спорт".

Вместе с тем бесплатный региональный транслятор "Суспільне" покажет только встречу между сборными Сербии и Словении.

 

Ранее мы рассказали, кому эксперты предрекают получение "Золотой бутсы" на Евро-2024.

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