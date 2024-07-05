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Евро-2024: полное расписание матчей 5 июля

Фото: "Фурия Роха" выбилась в новые фавориты турнира (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Четвертьфинальная стадия чемпионата Европы 2024 начнется в пятницу двумя поединками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Первые полуфиналисты Евро-2024 определятся в Штутгарте и Гамбурге. Матчи запланированы на привычные для чемпионата слоты – 19:00 и 22:00 по киевскому времени.

Оба поединка вполне заслуживают афиши досрочного финала. В частности, первыми встретятся сборная Испании и хозяйка турнира – национальная команда Германии. "Фурия Роха" в 1/8 финала разгромила сборную Грузии (4:1), а Бундестим Юлиана Нагельсманна уверенно разобралась с Данией.

Позже же национальная команда Португалии встретится со сборной Франции. Пиренейцы только в серии пенальти одолели Словению после нулевой ничьей в основное и дополнительное время. Зато подопечные Дидье Дешама минимально обыграли сборную Бельгии с автоголом Яна Вертонгена.

Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там просмотреть матчи в прямом эфире можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция противостояния Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе будет доступна на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Полтава" и т. д.).

Список матчей пятницы в 1/4 финала Евро-2024:

  • Испания – Германия, 19:00
  • Португалия – Франция, 22:00

К слову, ранее УЕФА составил подборку претендентов на гол 1/8 финала Евро-2024.

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