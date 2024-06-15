Евро-2024: полное расписание матчей 15 июня

Футбольный чемпионат Европы 2024 года продолжится в субботу тремя поединками группового этапа в квартетах A и B.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт турнира.
Шестерка национальных команд на старте Евро-2024. Субботние матчи примут Кельн, Берлин и Дортмунд.
В 16 часов начнется поединок сборной Венгрии против национальной команды Швейцарии на "Кельн Стэдиум". В свою очередь в 19:00 сборная Испании встретится с национальной командой Хорватии на столичном "Олимпиаштадионе".
Действующие чемпионы Европы – сборная Италии – начнет защиту титула в 22:00. Подопечные Лучано Спаллетти на "BVB Штадионе Дортмунд" будут противостоять национальной команде Албании. Этот дуэт команд вместе с испанцами и хорватами входит в группу B.
Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там просмотреть матчи в прямом эфире можно по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция первого поединка игрового дня будет доступна на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Ровно" и т. д.).
Список матчей субботы на групповом этапе Евро-2024:
К слову, накануне Германия разгромила сборную Шотландии в матче-открытии Евро-2024.
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