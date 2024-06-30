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Евро-2024: Испания оформила волевой разгром сборной Грузии в 1/8 финала

Фото: Испанцы завершили сказку Грузии (x.com/SEFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Испании уверенно обыграла национальную команду Грузии в плей-офф чемпионата Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы-2024, 1/8 финала

Испания – Грузия – 4:1

Голы: Родри, 39, Руис, 51, Уильямс, 75, Ольмо, 83 – Ле Норман, 18 (автогол)

 

 

 

"Фурия Роха" завладела инициативой с первых минут. Педри и Карвахаль не смогли переиграть Мамардашвили, а Ляпорт после стандарта отправил мяч мимо ворот. А на 18-й минуте вперед вышла Грузия – Кварацхелия и Микаутадзе разогнали контратаку, Какабадзе исполнил навес с правого фланга, а Ле Норман срезал мяч в свои ворота.

Разгневанные испанцы удвоили усилия. Мамардашвили взял удар Руиса, а Педри с отскока пробил выше перекладины. Далее грузинский кипер справился с низовым выстрелом Кукурельи. Затем вратарь среагировал и на удар Вильямса в дальний угол. Но гол откровенно назрел.

В конце концов сборная Испании "выбросила" двойной удар – перед и после перерыва. На 39-й минуте Родри после стенки с Уильямсом отправил мяч в сетку из полукруга штрафной, а на 51-й Руис головой замкнул дальнюю штангу после подачи Ямала и вывел испанцев вперед.

Между этими голами могла забивать сборная Грузии, но Кварацхелия дальним ударом после перехвата не попал в незащищенные ворота. Испанская команда решила не сбавлять обороты и продолжила наседать на владения Мамардашвили. На разный вкус могли забивать Ямал (дважды) и Мората.

Однако свои фамилии в протокол записали другие. Сначала Уильямс получил передачу на углу штрафной, продвинулся вперед и мощно пробил над голкипером. А на 83-й минуте Ольмо техническим ударом уложил мяч прямо в угол ворот кавказской сборной и сделал счет разгромным.

Больше команды не забивали. Испания уверенно прошла в четвертьфинал, где встретится со сборной Германии. Матч против хозяев Евро-2024 состоится 5 июля в Штутгарте.

К слову, ранее Англия победила сборную Словакии в овертайме 1/8 финала чемпионата.

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Евро 2024Сборная Испании