Англия в овертайме дожала сборную Словакии в плей-офф Евро-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат Европы-2024, 1/8 финала

Англия – Словакия – 2:1 (дополнительное время)

Голы: Беллингем, 90+5, Кейн, 91 – Шранц, 25

В стартовые минуты Англия попыталась поразить соперника контролем мяча. Не удалось – "соколы" активно применяли прессинг и сразу же после отбора разгоняли контратаки. Так Ганцко на 5-й минуте не попал в дальний угол после передачи Гараслина, а впоследствии последний класно открылся, но не смог акцентированно пробить.

Англия создала полумомент на экваторе тайма, когда Кейн после навеса Триппьера головой пробил в спину оппонента. Ответ сборной Словакии шокировал. Куцка сбросил в центр на Стрелеца, а тот отдал скрытый пас на Шранца, и нападающий переиграл Пикфорда.

После забитого мяча подопечные Франческо Кальцоны отдали мяч англичанам. "Три льва" прочно завладели инициативой, но до перерыва так и не создали реальные возможности забить. Фактически все игровые ходы были прогнозируемы для обороны "соколов". Единственным светлым пятном в команде Гарета Саутгейта был юный хавбек Мейну, но под его опасный выстрел под занавес тайма вовремя бросился защитник.

Со стартом второй половины сборная Англии бросилась в атаку. Давление дало плоды на 50-й минуте – Триппьер оказался с мячом в штрафной и вывел Фодена на пустые ворота. Тем не менее, современные технологии обнаружили у звезды "Манчестер Сити" офсайд. Тут же Кейн с рикошетом пробил мимо штанги. Увлечение атаками едва не привело к трагедии, но Стрелец из центрального круга немного не попал в незащищенные ворота.

После небольшой паузы англичане прибавили в активности на финальные 15 минут. Сначала Кейн после подачи Фодена со штрафного пробил рядом со штангой. В следующей же атаке Райс с линии штрафной попал в каркас ворот, а Кейн на добивании отправил мяч выше створа.

Пошли банальные стандарты и навесы, так что спасти "Трех львов" могло только чудо. И оно произошло на пятой добавленной арбитром минуте – после аута Беллингем из центра штрафной пробил в падении через себя и сравнял счет!

Матч перешел в дополнительное время. Интрига там была недолгой. Сборная Англии вышла вперед на первой же минуте. Тони головой подправил неудачный удар Эзе с отскока, а Кейн из пределов вратарской со второго этажа отправил мяч в сетку.

Теперь команда Саутгейта отдала мяч "соколам". Словацкая сборная пыталась отыскать пробелы в редутах "Трех львов", но фактически имела только одну возможность забить. Это Пекарик подставил ногу под опасный прострел Бенеша на дальнюю штангу, но мяч предательски полетел выше ворот.

В конце концов сборная Англии удержала победный счет и пробилась в четвертьфинал европейского первенства. Там соперником "Трех львов" станет сборная Швейцарии. Матч 1/4 финала состоится 6 июля.