Евро-2024: Бельгия обыграла сборную Румынии и закрутила интригу в группе Украины

Чемпионат Европы-2024, группа F, 2-й тур

Бельгия – Румыния – 2:0

Голы: Тилеманс, 2, Де Брюйне, 80

"Красные дьяволы" начали так мощно, что открыли счет уже на 2-й минуте. Голевая атака бельгийцев относится к категории разыгранных "до верного". На ее финише Доку прострелил с левого фланга на Лукаку, а тот сбросил Тилемансу – выстрел хавбека был точным.

Румыния быстро пришла в себя, и три минуты спустя Дрэгушин после стандарта пробил головой под перекладину, но Кастельс вытащил мяч. Вскоре снова на ударной позиции оказался Лукаку, убрал того же Дрэгушина, но в последний момент развитие событий заблокировало Банку. Крученный же удар Лукебакио вытащил Ницэ.

Под занавес первой половины и на старте второй более опасными выглядели "трехцветные". Кастельс среагировал на дальний удар Мана, а затем своевременным выходом из ворот нивелировал выпад Дрэгуша. Еще один коварный выстрел Мана снова стал добычей кипера. Под удар же Михэйлэ бросился Онана.

Запахло жареным, поэтому сборная Бельгии добавила в активности. Дважды взял инициативу на себя Де Брюйне. В первом случае его выстрел с дистанции разминулся со штангой, а во втором эпизоде низовой удар прилетел в руки Ницэ. На 63-й минуте встречи Лукаку даже отправил мяч в сетку после хорошей передачи хавбека, но VAR обнаружил минимальный офсайд.

В конце концов, на 80-й минуте "красные дьяволы" воспользовались гораздо более банальным моментом. Кастельс выбил мяч от ворот, а Де Брюйне принял мяч на линии штрафной и обыграл голкипера в ближнем бою – 2:0 в итоге. После победы бельгийцев все четыре команды квартета E имеют по 3 очка, так что обладатели двух путевок в 1/8 финала определятся в последнем туре: Бельгия будет противостоять сборной Украины, а Румыния встретится со сборной Словакии.