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Євро-2020 в Румунії: де і як отримати перепустку на матч

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Бухарест, Понеділок 07 червня 2021 17:10
Євро-2020 в Румунії: де і як отримати перепустку на матч Фото: Румунія розповіла, як потрапити на матчі Євро-2020 (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Федерація футболу Румунії розповіла, як отримати перепустку на матчі Євро-2020. Чотири матчі цього футбольного турніру, зокрема за участі збірної України, пройдуть у Бухаресті.

Про це йдеться на сайті федерації.

Для того, щоб потрапити на стадіон у Бухаресті, потрібно мати квиток на матч, або спеціальний браслет, який можна буде отримати напередодні матчу та в день гри.

Як отримати браслет

Для отримання цього спеціального браслета потрібно виконати одну з умов:

  • бути повністю вакцинованим проти COVID-19;
  • надати негативний ПЛР-тест (зроблений не пізніше ніж за 72 години до початку матчу);
  • довідку про те, що людина перебуває у період між 15 та 90 днем після підтвердження інфікування коронавірусом;
  • негативний експрес-тест (зроблений не пізніше ніж за 24 годин до початку матчу).

Перевірка довідки про вакцинацію чи подолання хвороби, а також перевірка на коронавірус ПЛР-тестом у бухарестській лабораторії коштуватиме 5 лей (майже 33 гривні). А у день гри можна буде здати експрес-тест в одній з лабораторій Бухаресту за 40 лей (приблизно 268 гривень).

Зі списком медичних закладів, де можна перевірити довідку та зробити тест, можна ознайомитися на сайті Федерації футболу Румунії.

Коли видаватимуться браслети

Браслети для входу на стадіон можна отримати у наступні дні:

  • 13-14 червня видача браслетів на матч Австрія - Північна Македонія;
  • 16-17 червня видача браслетів на матч Україна - Північна Македонія;
  • 20-21 червня видача браслетів на Україна - Австрія;
  • 27-28 червня видача браслетів на матч 1/8 фіналу Євро-2020.

Нагадаємо, у яких містах пройдуть матчі Євро-2020, коли гратиме збірна України, де придбати квитки на матчі, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна розповідало про те, як потрапити до Румунії, щоб подивитися матчі Євро-2020.

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