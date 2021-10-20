Єврейська конфедерація України закликала почати застосовувати закон про протидію антисемітизму

У новому законі, прийнятому Верховною Радою наприкінці вересня, дається міжнародно визнане визначення антисемітизму. Його проявами, серед іншого, вважаються: заклик до вбивства євреїв, приховування або виправдання їх вбивства, висловлювання неправдивих відомостей, ненависницьких заяв про осіб єврейського походження, заперечення масового знищення євреїв під час Другої світової війни, виготовлення і розповсюдження будь-яких матеріалів з антисемітськими висловлюваннями.

Норми закону передбачають за подібні дії покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

"Вважаємо, що подібного роду правопорушення підпадає під дію Закону про запобігання та протидію антисемітизму, прийнятого напередодні Верховною Радою. Міжнародно визнане визначення антисемітизму, прийняте Україною, надає правоохоронним органам підстави визнати публічне висловлювання Кардави таким, що розпалює міжнаціональну ненависть і притягти правопорушника до відповідальності відповідно до закону", - йдеться у заяві Єврейської Конфедерації України.

Крім цього, ЄКУ звертає також увагу на збіг у часі висловлювання Кардави і виходу статті екс-президента РФ Дмитра Медведєва. У ній, як пише ЄКУ, "він торкнувся походження президента України Володимира Зеленського: "нинішній президент цієї змученої країни - людина певних етнічних коренів".

У зв'язку з цим ЄКУ закликає також політичних діячів не вдаватися до антисемітської риторики та ксенофобських висловлювань взагалі, які згодом можуть бути використані як інструмент впливу на суспільні настрої і спрямовані проти представників будь-якої національності.

"Єврейська конфедерація України рішуче виступає за припинення будь-яких проявів антисемітизму і ненависті до представників інших національностей, що населяють Україну", - заявили в ЄКУ.