Как ИИ меняет мир платежей: опыт Mastercard

Как ИИ помогает защищать платежи

По словам Андреевой, масштаб сети Mastercard позволяет выявлять подозрительные закономерности и оперативно реагировать на них вместе с банками-партнерами.

"В 2025 году Mastercard обработала 175 млрд финансовых транзакций в мире. Анализируя такой объем операций, мы можем определять характерные паттерны и понимать, какие транзакции являются легитимными, а какие вызывают подозрение - и мгновенно реагируем самостоятельно или вместе с банком-партнером", - пояснила гендиректор Mastercard.

В частности, она привела в пример решение Mastercard Safety Net, которое только за 2022-2024 годы помогло предотвратить мошенничество на сумму более 50 млрд долларов в мире.

Для усиления киберзащиты в 2024 году Mastercard приобрела компанию Recorded Future, одного из мировых лидеров в сфере разведки киберугроз. Ее технологии помогают заблаговременно выявлять потенциальные угрозы, анализировать риски и предотвращать возможные атаки.

"На глобальном уровне с 2019 года компания Mastercard инвестировала около 13 млрд долларов в кибербезопасность", - подчеркнула Андреева.

В Украине Mastercard работает над усилением киберустойчивости финансового сектора совместно с Национальным банком. В марте 2026 года стороны подписали соответствующий меморандум. Сотрудничество предусматривает обмен экспертизой и аналитикой киберугроз, а также повышение готовности финансовых учреждений к инцидентам и реагированию на них.

Генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева (фото: РБК-Украина)

Как ИИ меняет подход к покупкам

Наряду с противодействием мошенничеству Mastercard развивает еще одно направление применения искусственного интеллекта - агентную коммерцию, при которой пользователь может делегировать ИИ-агенту поиск товаров, выбор предложений и совершение покупок от своего имени.

В июне 2026 года Mastercard совместно с ПриватБанком провела первую в Украине тестовую транзакцию с участием ИИ-агента. По словам Андреевой, тестовая оплата показала, что агентные платежи могут надежно и успешно работать на украинском рынке.

Для развития этого направления Mastercard запустила глобальное решение Agent Pay. В его основе - в частности, токенизация, которая заменяет номер карты уникальным цифровым кодом, и Mastercard Payment Passkey, позволяющая пользователю подтверждать онлайн-оплату с помощью биометрии.

Отдельные требования касаются самого ИИ-агента. Согласно принципу Know Your Agent, он должен пройти идентификацию и регистрацию, а его действия - соответствовать подтвержденному намерению пользователя и установленным им лимитам. При этом банк, продавец и платежная система должны видеть, что оплату от имени человека осуществляет ИИ-агент.

Интерес к таким сервисам уже есть: согласно исследованию Masterindex, каждый десятый опрошенный украинец хотел бы пользоваться ИИ-агентом для оплаты.

В то же время, по словам Андреевой, для распространения агентной коммерции необходимы четкие правила, которые бизнес и регуляторы должны формировать совместно. Пользователь должен понимать, какие полномочия он предоставляет агенту, как отозвать разрешение, кто несет ответственность в случае спорных транзакций и как защищены его данные.